Российский хоккеист Евгений Малкин отметился дублем и результативной передачей в первом же матче регулярного чемпионата НХЛ после операции на колене.

Игра «Анахайм Дакс» — «Питтсбург Пингвинс» состоялась на стадионе «Хонда-Центр» и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды гостей.

Малкин отличился дважды во время второго периода (одна — в равных составах, одна — в большинстве), две другие шайбы «Питтсбурга» забросил Джефф Картер, в одной из них Малкин ему проасссистировал. В составе «Анахайма» отличился Якоб Сильверберг.

В июне 2021 года Малкин перенёс операцию на колене и все это время восстанавливался от травмы. Этот матч — его дебют в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Впервые с марта 2020 года Малкин стал настолько результативным в матче НХЛ.