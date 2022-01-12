Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Италии Джанлуку Маджера и вышел в четвертьфинал турнира Аделаида-2 в Австралии.

Игра прошла на одном из кортов комплекса «Мемориал Драйв», счет в игре 7:5, 6:3 в пользу Хачанова. Теннисисты провели на площадке 1 час и 10 минут.

На счету Хачанова 13 подач навылет, также он совершил двойную ошибку и реализовал 50% имевшихся брейк-пойнтов: 2/4. Его соперник сделал всего шесть эйсов и также один раз ошибся на подаче. Брейк-пойнтов в этом матче Маджер не имел.

В четвертьфинале Хачанову предстоит сыграть против представителя Франции Артура Риндеркнеха, которому удалось обыграть корейского теннисиста Квон Сун Ву в трех сетах.

На прошлой неделе Хачанов вышел в финал турнира Аделаида-1, где уступил Гаэлю Монфису.