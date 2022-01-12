На шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге сегодня, 12 января, состоится женская спринтерская гонка на 7,5 километров.

Начало гонки назначено на 16:30 по московскому времени. Спортсменки пройдут 3 круга по 2,5 километра, а также два огневых рубежа: одна стрельба из положения лежа и еще одна — из положения стоя.

Прямая трансляция женской спринтерской гонки будет бесплатно доступна здесь:

Сборную России в этой гонке будут представлять 6 биатлонисток (максимальная квота): Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко.

Первой из россиянок в гонку убежит Казакевич, ей достался 24 стартовый номер. Затем будут стартовать Нигматуллина (29-й) и Резцова (31-й). Васнецовой достался 54-й номер, Миронова побежит 66-й, а Шевченко — 104-й.