Российские фигуристки, ученицы группы Этери Тутберидзе Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева прошли тестирование на коронавирус перед стартом чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине.

Как сообщает «Матч ТВ», спортсменки прошли тестирование по прибытии в официальный отель турнира. Все результаты у фигуристок — отрицательные. Соревнования в женском одиночном катании стартуют в четверг, 13 января.

Напомним, организаторы ЧЕ по фигурному катанию 2022 обязали фигуристов и других официальных лиц ежедневно сдавать экспресс-тесты на коронавирус, каждый из которых стоит 15 евро.

Если будет выявлен положительный результат, то необходимо проводить повторное экспресс-тестирование и ПЦР-тест. Если они подтверждают заражение, то человека отправляют на карантин.