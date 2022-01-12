Российский хоккеист, нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин высказался о дебютном матче после операции на колене. В игре против «Анахайм Дакс» форвард забросил две шайбы и сделал одну передачу.

Слова Малкина цитирует пресс-служба «Питтсбурга». Хоккеист отметил, что потрясающе себя чувствует, ведь возвращение превратилось для него в очень долгий процесс.

«Это самый длинный перерыв в моей жизни. Я рад быть с командой. Мы победили, забили несколько голов, это удивительное чувство», — сказал Малкин.

Операцию на колене Малкин перенёс в июне 2021 года, после чего проходил период восстановления. Игра с «Анахаймом» стала для Малкина дебютной в этом розыгрыше НХЛ. Игра «Питтсбурга» против «Анахайма» на выезде завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Малкина.