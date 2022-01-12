На чемпионате Европы по фигурному катанию сегодня, 12 января, выступят спортивные пары с короткими программами. Соревнования проходят в Таллине (Эстония).

Дуэты начнут выступления в 19:45 по московскому времени.

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Сборную России в соревнованиях спортивных пар представляют чемпионы России Анастасия Мишина и Александр Галлямов, обладатели серебряных наград Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и бронзовые призеры ЧР Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Россияне выступят в последней, шестой разминке. Под 19-м номером на лед выйдут Тарасова/Морозов, под 20-м – Бойкова/Козловский, закрывать прокаты будут Мишина/Галлямов.

С произвольной программой фигуристы выступят в четверг, 13 января. Начало – в 20:00 по московскому времени.