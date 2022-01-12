Главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Сергей Воронов вместе с командой прилетел в Москву из Алматы, где спортсмены будут готовиться к чемпионату четырёх континентов 2022 года.

Информацию об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. На сегодня, 12 января, у фигуристов из Казахстана уже запланирована тренировка на льду спорткомплекса ЦСКА.

Ранее из-за чрезвычайного положения в Казахстане спортсмены сборной были лишены возможности проводить тренировки, об этом сообщал сам Воронов 6 января. Спортсмен обратился к московской СШОР ЦСКА с просьбой о помощи в проведении тренировок перед ЧЧК-2022 и Олимпиадой.

Чемпионат четырёх континентов пройдёт в Таллине, Эстония, с 18 по 23 января.