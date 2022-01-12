Время выхода российских фигуристов на лед в короткой программе на ЧЕ-2022. Инфографика NVSPORT

Время выхода российских фигуристов на лед в короткой программе на ЧЕ-2022. Инфографика NVSPORT

В эстонском Таллине сегодня, 12 января, начнутся соревнования фигуристов в мужском одиночном катании на чемпионате Европы 2022 года. Соревнования принимает арена «Тондираба».

На 12:50 назначен старт короткой программы у мужчин, прямая трансляция выступлений фигуристов доступна здесь.

Сборную России в этом виде представляют трое спортсменов — Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв, который заменил травмированного Михаила Коляду.

Согласно жеребьёвке Марк Кондратюк выступит в пятой разминке по счету, ему достался 25-й стартовый номер. Выход Кондратюка ожидается приблизительно в 16:44 по московскому времени.

В сильнейшую, шестую разминку попали двое российских фигуристов — Евгений Семененко и Андрей Мозалёв. Семененко будет открывать разминку под 29-м номером (17:17 по мск), Мозалёв будет выступать 33-м, предпоследним (17:42 по мск).