В юниорской сборной России по биатлону зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов в своем телеграм-канале. Команда сейчас находится на тренировочных сборах в Поклюке (Словения).

Сообщается, что положительные тесты на коронавирус сдали спортсменка и сервисер.

«Эх, не отпускает нас ковид. Еще два положительных теста, теперь в юниорской команде в Поклюке. Спортсменка Любовь Калинина и сотрудник сервис-бригады Максим Гаевой«, – написал Сергей Аверьянов.

Глава пресс-службы СБР добавил, что вся команда сдавала тесты для въезда в Словению. Тогда они показали отрицательные результаты.

Калинина и Гаевой проведут 10 дней на карантине.

Напомним, ранее положительный тест на коронавирус сдал биатлонист сборной России Эдуард Латыпов. Он остался на карантине в Германии.