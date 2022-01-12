Диана Джокович, мама первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича прокомментировала отказ сына делать вакцину от коронавируса.

«Он делает все, чтобы быть здоровым. Я не вижу ничего плохого в том, что он не хочет делать прививку, это его выбор. Нельзя заставлять его это сделать. Он может хоть каждый день делать ПЦР-тесты, и они покажут, что он здоров«, – заявила Диана theage.com.au.

Напомним, Новак Джокович столкнулся с проблемами при въезде в Австралию. Там с 17 по 30 января пройдет турнир «Большого шлема». Джоковича поместили на карантин и хотели депортировать из страны из-за медотвода от вакцинации. Адвокаты подали апелляцию в федеральный суд и добились отмены решения пограничной службы.