Никита Кучеров в матче с "Флоридой". Фото: НХЛ

Никита Кучеров в матче с "Флоридой". Фото: НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

Форвард забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата против «Баффало». Никита Кучеров забил два гола во втором периоде и еще один – в третьем. Россиянин завершил матч с показателем полезности «+3».

Также за «Тампу» забивали Энтони Чирелли, Стивен Стэмкос и Ондржей Палат.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провел на льду весь матч и отбил 17 бросков по своим воротам.

Второй звездой дня стал нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, забивший две шайбы и отличившийся результативной передачей в матче против «Ванкувера» (5:2).

Третьей звездой дня признана форвард «Нэшвилла» Мэтт Дюшен. Он оформил дубль в матче с «Колорадо» (5:4 ОТ).