На шестом этапе Кубка мира по биатлону стартовала женская спринтерская гонка на 7,5 километров. Соревнования проходят в Рупольдинге (Германия).

Старт первой биатлонистке дан в 16:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция соревнований доступна по ссылке.

Спортсменки пробегут три круга по 2,5 километра. На дистанции биатлонистки зайдут на два огневых рубежа: для стрельбы из положения лежа и стоя.

Сборную России в гонке представляют шесть спортсменок. Ирине Казакевич достался 24-й стартовый номер. 29-й на дистанцию уйдет Ульяна Нигматуллина. 31-й стартует лидер женской сборной Кристина Резцова. Валерия Васнецова уйдет на дистанцию 54-й, Светлана Миронова – 66-й. Анастасия Шевченко получила 104-й стартовый номер.