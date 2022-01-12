Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о том, что победы российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Оберхофе не стали для него сюрпризом.

Слова Майгурова цитирует Metaratings.

«Скорее всего, они стали закономерными, потому что в конце прошлого года на этапе Кубка мира во Франции было поступательное движение вперёд», — отметил Майгуров, подчеркнув, что и тренерский штаб, и биатлонисты проанализировали выступления и на новогодних праздниках выполнили работу.

«Мы не знали точно, что выиграет Саша Логинов, но мы видели тенденцию роста результатов у Кристины Резцовой и знали потенциал Антона Бабикова», — сказал Майгуров, подчеркнув, что тренеры заранее спланировали такой состав на сингл-микст, поскольку команда все еще борется за максимальную квоту на Зимних Олимпийских играх.

Напомним, в Оберхофе в спринте победу одержал Александр Логинов, сингл-микст выиграли Кристина Резцова и Антон Бабиков.