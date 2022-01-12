Олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе высказался о конкуренции в одиночном фигурном катании.

«У одиночниц было два явных лидера – Валиева и Трусова. На фоне остальных эти фигуристки со своими четверными прыжками сейчас действительно на другой планете«, – заявил Сихарулидзе о выступлении фигуристок чемпионате России «Спорт-экспрессу».

Сихарулидзе считает, что результаты у мужчин также вполне закономерны. Кондратюк справедливо обогнал Коляду на чемпионате России.

Олимпийский чемпион считает, что Камилу Валиеву обогнать практически нереально. Она безоговорочный фаворит чемпионата Европы и Олимпийских игр.

Также Сихарулидзе оценил вклад Этери Тутберидзе в российское фигурное катание. Он считает, что в ее школе выросла «целая плеяда невероятных фигуристок». Тренеры всесторонне развивают девушек. Они не только делают сложные технические элементы, но и катают красивые программы.