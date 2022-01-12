Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал об условиях для тренировок российского биатлониста Эдуарда Латыпова на карантине.

В интервью Metaratings Майгуров сообщил, что биатлонист имеет все для тренировок и поддержания формы.

«Также мы согласовали возможность проводить стрелковые тренировки на стрельбище. Он будет работать с оружием», — сказал Майгуров, добавив, что полный тренировочный план ему направляет старший тренер мужской сборной Юрий Михайлович Каминский вместе с отделом аналитики ЦСП.

Напомним, Эдуард Латыпов сдал два положительных теста на коронавирус перед стартом этапа Кубка мира в Оберхофе и ушел на карантин. Биатлонист переносит болезнь легко, по словам тренера, его беспокоил только легкий насморк.