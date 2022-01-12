Арбитражный суд Москвы не стал удовлетворять иск ООО «БЕТА» в принятии заявления о признании ЦСКА банкротом. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

На сайте картотеки арбитражных дел появилась запись о том, что компания ООО «БЕТА», которая является кредитором, подала заявление о признании АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» банкротом. ПФК ЦСКА выступал в качестве должника.

Руководитель компании ООО «БЕТА» Дмитрий Маслов заявил, что его организация выкупила долг ЦСКА обанкротившемуся застройщику стадиона «ВЭБ Арена». 29 декабря Маслов говорил, что армейцы должны 348 миллионов рублей.

Напомним, ранее появилась информация о финансовых проблемах в ПФК ЦСКА. Сообщалось, что клуб не может подписать новые контракты с легендами команды. В их числе назывался и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.