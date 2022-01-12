Стало известно о затратах муниципалитетов Санкт-Петербурга на покупку билетов на шоу «Аленький Цветочек» в Санкт-Петербурге. Главную роль в спектакле исполнила олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Согласно информации, размещённой на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, стало известно, что из бюджета Петербурга было выделено 14,9 миллионов рублей на покупку 11 тысяч билетов на шоу «Аленький цветочек» в ДС «Юбилейный».

МО «Правобережный» и округ №72 приобрели более 2 тысяч билетов на шоу, потратив более 2 млн рублей каждый. Всего в этом поучаствовали 12 муниципальных образований. После приобретения билеты раздавались желающим жителям округа.

Как утверждает портал Sports.ru со ссылкой на сообщества муниципалитетов в социальных сетях, с дальнейшим распределением билетов возникали проблемы, в частности, с сайтами муниципалитетов во время брони.