Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Анахайма» (4:1).

Напомним, 35-летний Малкин вышел на лед впервые после 8-месячного перерыва из-за травмы колена. Хоккеист перенес операцию летом 2021 года. Евгений сделал дубль и отдал результативную передачу.

«Он огромный молодец и выдающийся хоккеист, поэтому совсем не удивлен, что он вышел, забил и отдал. А что он звезда НХЛ, это понятно, не только отдельного дня. За ним следу и желаю всяческого здоровья», – цитирует Губерниева «Спорт-экспресс».

Комментатор добавил, что он общается с Малкиным и давно дружит с его супругой.