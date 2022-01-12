Шведский фигурист Николай Майоров сдал положительный тест на коронавирус перед стартом соревнований мужчин в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине, Эстония.

Информацию об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Шведскую ассоциацию фигурного катания. Фамилия Майорова пропала из списка участников короткой программы на ЧЕ. Спортсмену достался 20-й номер в четвертой по счету разминке.

В пресс-службе подчеркнули, что все тесты Майорова, которые он сдавал перед вылетом в Эстонию, оказывались отрицательными, положительный тест был сдан только перед короткой программой уже в Таллине.

Турнир мужчин-одиночников стартует сегодня, 12 января, в 12:50 по мск. Прямую трансляцию можно будет найти здесь.