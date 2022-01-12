Шесть теннисисток из первой десятки рейтинга WTA посетят турнир St. Petersburg Ladies Trophy, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу турнира.

В Санкт-Петербург приедут белоруска Арина Соболенка (номер 2 в мировом рейтинге), чешка Каролина Плишкова (номер 5), гречанка Мария Саккари (номер 6), эстонка Анетт Контавейт (номер 7), испанка Паула Бадоса (номер 9) и туниска Онс Жабер (номер 10).

Также в турнире примут участие лучшие теннисистки России: Анастасия Павлюченкова (11-й номер рейтинга WTA), действующая победительница соревнований Дарья Касаткина (номер 26), Вероника Кудерметова (номер 30), Екатерина Александрова (номер 40) и Анастасия Потапова (номер 67).

St. Petersburg Ladies Trophy пройдёт на «Сибур Арене» с 7 по 13 февраля.