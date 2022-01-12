Континентальная хоккейная лига объявила об отмене матча регулярного чемпионата между «Динамо» и «Спартаком». Информация размещена в официальном телеграм-канале бело-голубых.

«По состоянию на 11 января у 10 хоккеистов и трех представителей «Спартака» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матч «Динамо» Москва – «Спартак», запланированный на 13 января», – содержится в сообщении.

«Динамо» сообщает, что матч может быть проведен в более поздний срок. Об этом будет сообщено дополнительно

Ранее на карантин из-за коронавируса ушли «Металлург», «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА, рижское «Динамо», «Торпедо» и минское «Динамо».