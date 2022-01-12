На чемпионате Европы по фигурному катанию зафиксировано несколько положительных тестов на коронавирус. Турнир стартует сегодня, 12 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет соревнований.

Источник не сообщает, кто именно заразился коронавирусом. Однако достоверно известно, что россиян среди них нет.

«Да, случаи ковида есть, но их немного, и никакого основания для паники нет, хотя ситуация, безусловно, непростая«, – цитирует ТАСС представителя оргкомитета чемпионата Европы.

Ранее появилась информация о том, что с турнира снялся 21-летний шведский фигурист Николай Майоров.

Соревнования пройдут с 12 по 16 января 2021 года. Сегодня на чемпионате Европы выступят спортивные пары и мужчины с короткими программами.