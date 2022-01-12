Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему бывшая лыжница Анна Жеребьятьева, и по совместительству, супруга лидера мужской команды Александра Большунова, не поедет на Олимпийские игры в Пекин.

Напомним, Анна Большунова (Жеребьятьева) постоянно сопровождает мужа на международных соревнованиях. Она даже получила работу в сборной России.

«Во время Игр у них не будет возможности встречаться, потому что те, кто будет жить в Олимпийской деревне, смогут посещать только стадион. Все закрыто, через забор точно никто лазить не будет«, – цитирует Вяльбе ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Александр Большунов отобрался на соревнования, выполнив критерии тренерского штаба.