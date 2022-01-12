Российская биатлонистка Евгения Буртасова (Павлова) завоевала серебряную медаль в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Орсблье.

Победу в гонке на 12,5 км одержала немка Янина Хеттих. Она пробежала дистанцию за 35 минут и 26,6 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Буртасова допустила всего один промах за гонку (он дал минуту штрафа) и проиграла Хеттих на финише 41,8 секунды. В тройке также финишировала норвежка Марте Йохансен с отставанием в 54,7 секунды (без промахов).

Россиянка Наталья Гербулова стала 11-й с двумя промахами и отставанием в 1 минуту и 51,2 секунды. Виктория Сливко — 12-я, она также дважды промахнулась и две секунды проиграла Гербуловой. Лариса Куклина с четырьмя промахами — 29-я (отставание почти 4 минуты), Анастасия Егорова с тремя — 34-я, Анастасия Гореева с четырьмя — 37-я.