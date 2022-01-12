Российский футболист, полузащитник «Валенсии» Денис Черышев сегодня, 12 января, сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Radio Esport Valencia в «Твиттере».

Также коронавирус выявлен у полузащитников Элдера Кошты и Даниэля Васса. Также положительные тесты сдали форвард Макси Гомес и вратарь Яспен Силлессен.

Черышев и другие футболисты не смогут сыграть в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетико Балеарес» в воскресенье.

Денис Черышев вышел на поле в десяти матчах текущего сезона. Российский полузащитник не смог забить ни одного года, но отличился результативной передачей.

«Валенсия» идет на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 28 очков в 20 матчах текущего сезона.