Защитник Юрий Жирков прибыл в расположение «Химок» для прохождения медицинского осмотра, сообщает «Спорт-Экспресс». Ожидается, что 38-летний футболист подпишет контракт по схеме «0,5+1», то есть до конца сезона с возможностью автоматического продления ещё на год.

С 1 июля футболист находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Зенитом». Последнюю официальную игру Жирков провёл 12 июня 2021 года в матче Россия — Бельгия (0:3). Игрок получил травму ноги и летом не смог найти новый клуб.

В «Зените» Жирков играл с начала 2016 года. Также в его карьере были тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи» и московское «Динамо». В сборной России он отыграл 105 матчей и забил 2 мяча.

«Химки» после 18 туров идут на последнем месте в таблице РПЛ с 14 очками.