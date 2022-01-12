Российская лыжница Татьяна Сорина пробежит гонку La Venosta Time Trial на серии Visma Ski Classics. Об этом сообщает телеграм-канал «Лыжная классика». Соревнования пройдут 15 января.

Татьяна Сорина будет выступать за одну из итальянских команд. Пока неизвестно, за какую именно.

Напомним, после отмены финального перед Олимпийскими играми этапа Кубка мира, руководство сборной России по лыжным гонкам обратилось к организаторам серии с просьбой допустить россиян до соревнований в составе национальной команды.

Татьяна Сорина заняла шестое место в общем зачете многодневки «Тур де Ски». Она призналась, что ожидала от себя большего на соревнованиях. Главный приз многодневки забрала россиянка Наталья Непряева.