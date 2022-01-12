Петербургский СКА сегодня, 13 января, сыграет против «Сочи» домашний матч в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра состоится в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца». Начало матча назначено на 19:30 по московскому времени.

В предыдущем туре СКА дома проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 1:3. Это поражение стало для команды первым под руководством нового главного тренера Романа Ротенберга, который возглавил клуб в начале января. До этого СКА с Ротенбергом обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» и нижегородское «Торпедо».

«Сочи» в прошлом туре также потерпело поражение: на выезде в Череповце «сочинцы» проиграли «Северстали» со счетом 2:4. До этого «Сочи» дома выиграл у «Нефтехимика» со счетом 4:1.