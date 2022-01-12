Футбольный клуб «Спартак» почти договорился о приобретении полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, москвичи готовы заплатить за 21-летнего футболиста 120 миллионов рублей. «Спартак» уже договорился с «Крыльями Советов» о трансфере. Осталось обговорить некоторые нюансы. О переходе будет объявлено уже на этой неделе. Пруцев не полетел на сборы с «Крыльями».

Ранее появилась информация о том, что в контракте Данилы с командой из Самары есть отступные в размере 75 млн рублей. Однако опция должна была начать действовать только с 2023 года, поэтому «Крылья» смогли продать футболиста дороже.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник сыграл в 19 матчах за «Крылья» и не отметился результативными действиями.

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