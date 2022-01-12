Мужская сборная России по гандболу сегодня, 13 января, сыграет против команды Литвы на старте чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд 2022 года. Турнир стартует сегодня в Венгрии и Словакии.

Матч Литвы и России пройдёт на стадионе «Стил Арена» в словацком Кошице. Начало встречи назначено на 20:00 по московскому времени.

Также в одной группе с Литвой и Россией на стадии предварительного турнира располагаются команды Норвегии и Словакии, хозяйки турнира. С Норвегией российские гандболисты сыграют 15 января, а со Словакией — 17 января. В общей сложности, в предварительном турнире принимают участие 24 национальных команды, на групповой этап пробьются по две лучших сборных из каждой группы.

Завершится чемпионат Европы по гандболу среди мужчин 30 января.