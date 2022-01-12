Защитник Юрий Жирков рассказал о медицинском осмотре, который проходит в «Химках». Сегодня 38-летний экс-игрок «Зенита» прошёл медобследование в подмосковном клубе и должен подписать контракт до конца сезона с автоматическим продлением ещё на год.

«Посмотрим, что там с ногой. Будем думать», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Жиркова.

По словам ветерана, возобновить карьеру его сподвигла «любовь к футболу».

«Я пропустил полгода, соскучился по игре. Посмотрим, если будет все нормально со здоровьем, то почему бы и нет», — пояснил ветеран.

С 1 июля футболист находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Зенитом». Последнюю официальную игру Жирков провёл 12 июня 2021 года в матче Россия — Бельгия (0:3). Игрок получил травму ноги и летом не смог найти новый клуб.

В «Зените» Жирков играл с начала 2016 года. Также в его карьере были тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи» и московское «Динамо». В сборной России он отыграл 105 матчей и забил 2 мяча.

«Химки» после 18 туров идут на последнем месте в таблице РПЛ с 14 очками.