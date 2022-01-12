Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал слухи о возможном переходе Юрия Жиркова и Александра Кокорина в подмосковный клуб.

Глушаков назвал Жиркова хорошим футболистов. Правда признался, что не знает, в какой форме сейчас Юрий. Денис призвал не смотреть в паспорт. Он считает, что главное для футболиста – желание и мотивация. Если футболист физически справляется, то на возраст не нужно смотреть.

«Действительно ли можем подписать Кокорина? А я откуда знаю? Безусловно, хотел бы видеть его в «Химках». Он еще в порядке, просто ему голову нужно чуть-чуть разгрузить – и все. Я думаю, все проблемы и травмы идут оттуда», – цитирует Глушакова «Спорт-экспресс».

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