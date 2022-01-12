Тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о состоянии своего сына. Ранее стало известно, что 30-летний хавбек сборной России сдал положительный тест на коронавирус.

«Если об этом написал клуб, значит, это правда, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Черышева-старшего. — Симптомов никаких нет, все хорошо. Денис чувствует себя нормально».

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен не только у Черышева, но и ещё у четверых игроков «Валенсии». Положительные тесты сдали вратарь Яспер Силлессен, защитник Даниэль Васс и форварды Макси Гомес и Элдер Кошта.

В текущем сезоне Черышев провёл во всех турнирах за «Валенсию» 13 матчей, забил 1 гол и отдал две результативные передачи.

Ближайший матч «Валенсия» проведёт 16 января в рамках 1/8 финала Кубка Испании против «Балеареса».