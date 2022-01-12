Полузащитник Павел Мамаев прокомментировал свой переход в «Химки». Экс-хавбек сборной России покинул зимой «Ростов» и прибыл в подмосковный клуб на медобследование.

«Официально на сайте все есть. Почему «Химки»? Все на сайте», — приводит Sport24 слова Мамаева.

Также хавбек опроверг информацию о задержании. По данным СМИ, его вместе с невестой Надеждой Санько задержали на таможне из-за незадекларированной драгоценности.

«Я же здесь, я приехал, какое задержание? Я не читаю ничего», — ответил Мамаев.

Комментировать слухи о возможном переходе в «Химки» его друга Александра Кокорина Мамаев также не стал. Ранее сообщалось, что «Химки» могут арендовать Кокорина у «Фиорентины», но по последним данным в клубе отказались от этой идеи из-за высокой зарплаты форварда.