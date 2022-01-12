Российский полузащитник Юрий Жирков рассказал о планах на будущее. Футболист дал интервью «РБ Спорт».

Жирков рассказал, что у него есть приглашение от «Химок». Клуб из Подмосковья предлагает футболисту поиграть еще полгода. Юрий примет решение только после полноценного медосмотра. Скоро Жирков получит снимки и посоветуется с врачом.

«Меня приглашал Александр Кержаков в «Нижний Новгород», но вся моя семья живет в Москве, это удобнее и семейно. Поэтому я выбрал «Химки», – заявил Жирков на вопрос о том, почему не решился на переход в другой клуб РПЛ.

Юрий рассказал, что соскучился по футболу и тренировкам. Ему тяжело отказаться от предложений клуба из Российской Премьер-Лиги.

Напомним, последним клубом Юрия Жиркова стал «Зенит». Контракт футболиста с командой из Санкт-Петербурга истек летом 2021 года.