Сегодня, 12 января, «Барселона» и «Реал» проведут полуфинальный матч Суперкубка Испании по футболу. Испанское «Класико» пройдёт в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Это вторая встреча «Барсы» и «Реала» в нынешнем сезоне. До этого клубы встречались между собой в рамках испанской ла лиги 24 октября. Победу на стадионе «Барсы» одержал «Реал» со счётом 2:1. Всего мадридцы выиграли у каталонцев четыре последние игры, а последнее поражение потерпели почти три года назад, 2 марта 2019 года (0:1).

В прошлом сезоне «Реал» стал вице-чемпионом Испании, «Барселона» выиграла Кубок страны. В другом полуфинале Суперкубка встретятся действующий чемпион «Атлетико» и финалист Кубка Испании «Атлетик». Их поединок пройдёт 13 января. Финал состоится 16 января.