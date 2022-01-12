Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о том, как поддерживал форму во время отпуска.

«Понимал, что не надо запускать себя, не позволял лишнего в плане еды», – цитирует Кузяева официальный сайт «Зенита».

Далер делал легкие пробежки и работал в зале. Футболист считает, что подошел к сборам в нормальной форме.

Полузащитник во время интервью проходил традиционный медосмотр перед сборами. Ему не нравится бежать на дорожке до определенного пульса. Кузяев заметил, что это не нравится ни одному футболисту.

Также Кузяев рассказал, что ждет от предстоящих сборов. Он хочет хорошо подготовиться и подойти в боевой готовности к матчам против «Бетиса» в Евролиге. «Зенит» сыграет первый матч 1/16 Лиги Европы 17 февраля.