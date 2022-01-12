Петербургский «Зенит» показал кадры с медосмотра казахстанского полузащитника Нуралы Алипа, который находится на просмотре в стане «сине-бело-голубых».

В официальном «Инстаграме» петербуржцев появилась фотография Алипа по время прохождения медосмотра в ММЦ «Согаз»: после зимнего отпуска в этом же центре обследовались и игроки «Зенита».

«Вместе с командой зимний медосмотр прошёл защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алип, который находится в расположении «Зенита» на просмотре», — говорится в посте.

Нуралы Алипу сейчас 22 года, он является воспитанником алма-атинского «Кайрата». За основную команду клуба он выступает с 2018 года. Также с 2018 года футболист начал выступления за основную сборную Казахстана. Если трансфер Алипа в «Зенит» будет оформлен, то легионером этот игрок считаться не будет, поскольку он из ЕАЭС.