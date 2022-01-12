Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, чем занимался на новогодних праздниках. Также он отметил, что смог следить за питанием и не набрал лишнего веса.

Футболист сообщил, что летал в теплые страны, затем вернулся домой и встречался с друзьями и родственниками.

«Лишнего веса вроде нет. Максимум 500 граммов – в этот раз всё удачно. Раньше бывало и неудачно. Но сейчас, во-первых, более профессионально на это смотришь», – приводит слова Сутормина пресс-служба клуба на официальном сайте.

Хавбек заявил, что возвращается с самыми положительными эмоциями и ждет с нетерпением сборов.

Напомним, Сутормин пока не договорился с клубом о продлении контракта. Его соглашение закончится в финале текущего сезона.