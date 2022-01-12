Советский футбольный полузащитник Евгений Ловчев больше не может держать эмоции в себе. Артема Дзюбу хотят оставить в «Зените», и Ловчеву это очень не понравилось: Ловчев считает, что его вместе с Иваном Игнатьевым надо гнать в шею из футбола.

В современном высокотехнологичном мире звездам приходится вдвойне тяжело: любой конфуз не только всплывет на поверхность, но и будет еще несколько лет потом мусолиться в интернете. Это произошло с форвардом «Рубина» Иваном Игнатьевым.

Год назад в сети разразился скандал с участием спортсмена. Нападающий казанского клуба 5 января 2021 года опубликовал в личном блоге в Instagram не лучшее свое видео — футболист танцевал на пляже с бутылкой горячительного напитка.

Уже на следующий день интернет-пользователи смотрели ролик, на котором охранники одного из клубов Красноярска выводили Игнатьева из заведения. Мужчина был в нетрезвом состоянии. Подобное поведение, по мнению Ловчева, неприемлемо для звезд футбола.

«Слова не подберу. Этот человек [Иван Игнатьев] позорит весь российской футбол. Когда он играл в «Краснодаре», он старался и забивал голы, чтобы выбить себе контракт. А теперь ему ничего не надо», — раздосадован советский полузащитник.

К слову, досталось не только Ивану, но и его коллеге — знаменитому игроку «Зенита» Артему Дзюбе. Скандальное видео с участием спортсмена, которое распространили мошенники, мир увидел еще в ноябре 2020 года.

Однако даже в 2022 году эту тему не оставляют в покое. Бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной СССР Евгений Ловчев припомнил позор Дзюбы, не сдерживая эмоций в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».