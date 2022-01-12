Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова разместила в своем «Инстаграме» фото и рассказала, что у нее начался отдых.

«То самое чувство, когда у всех в этот понедельник начались трудовые будни, а я впервые за долгое время могу отдохнуть! Сейчас я максимально расслабляюсь, восполняя внутреннюю энергию и силы», – написала Загитова.

Олимпийская чемпионка добавила, что хочет уделить больше внимания себе и родным. Девушка задала вопрос подписчикам, как они включились в рабочий режим после больших выходных.

Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в 2019 году. Сейчас она учится на факультете журналистики и участвует в ледовых шоу. Также Алина выступила в роли ведущей в очередном сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канале.