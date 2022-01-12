Полузащитник «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман останется в немецком клубе до 2027 года. Игрок продлил свое соглашение с командой.

О новом контракте сообщает пресс-служба «Баварии» в Твиттере. В социальной сети появилось фото футболиста, к которому добавили подпись #King2027.

Прежнее соглашение вингера заканчивалось в 2023 году. Он выступал за немцев с 2017-го, но в команде появлялся еще раньше. В 2015-2017 годах его отправлял в Германию в аренду «Ювентус».

В 2020-м году Коман отметился голом в ворота ПСЖ в финале Лиги чемпионов 2019/20, его точный удар стал единственным и решающим.

Ранее коллектив сообщил, что игрок находится в списке тех, кто сдал положительные тесты на коронавирус.