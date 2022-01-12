Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов заявил, что Анастасия Шевченко выступает на этапе Кубка мира в Рупольдинге с травмой ноги.

«У Анастасии Шевченко была проблема с ногой, была травма. Пытаемся ее решить. Еще в Оберхофе спортсменка настояла, что будет бороться. Настя – боец, все впереди«, – заявил Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Старший тренер сборной России добавил, что в короткий перерыв между этапами Кубка мира биатлонисты усиленно работают. Все спортсмены бегут в одинаковых условиях. Перед атлетами ставится задача завоевать призовые места.

Сегодня, 12 января, в 16:30 по мск в Рупольдинге стартовала женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Анастасия Шевченко получила 104-й номер.