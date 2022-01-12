На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) начались прокаты спортивных пар с короткими программами. В соревнованиях примут участие три российских дуэта.

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На лед выйдет всего 21 пара. Российскую команду представят призеры чемпионатов мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов, победители чемпионата Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Третьими станут действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Все пары попали в сильнейшую, шестую разминку и выступят друг за другом. Евгения Тарасова/Владимир Морозов появятся на льду в 22:51 по московскому времени. За ними стартуют Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов закроют короткую программу спортивных пар и весь соревновательный день.