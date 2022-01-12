Вице-президент футбольного клуба «Монако» Олег Петров прокомментировал информацию об уходе Александра Головина. Ранее в СМИ появилась информация, что хавбеком сборной России интересуются английские «Вест Хэм» и «Эвертон».

«Пока что не было никаких предложений от «Вест Хэма» по Головину, — цитирует Metaratings Петрова. — Готовы ли мы отпустить его зимой? Всё зависит от предложений английского клуба, но думаю, вряд ли отпустим его сейчас».

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 23 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.

После 20 туров «Монако» с 30 очками занимает седьмое место в таблице французской Лиги 1.