Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Кондратюк чисто откатал программу, исполнив два четверных прыжка. Судьи оценили его выступление в 99,06 балла.

«Было чуть-чуть тяжелее, чем в Питере. Не знаю, с чем это связано. Не сильно, но я сам это почувствовал«, – цитирует Кондратюка «Матч ТВ».

Марк добавил, что он доволен прокатом, осталось хорошо выступить с произвольной программой.

Кондратюк рассказал, что готовился к чемпионату Европы в Новогорске, чтобы сменить обстановку.

Напомним, на прошедшем в декабре 2021 года чемпионате России Марк Кондратюк завоевал золото.

С 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине пройдут Олимпийские игры. Лучшие российские фигуристы выступят на самом престижном турнире четырехлетия.