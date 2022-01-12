Российская чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова вышла на первую тренировку на европейских соревнованиях в Таллине (Эстония). Она безошибочно справилась со своей произвольной программой.

По информации Telegram-канала «Лапидарность» ученица Этери Тутберидзе первой из трех российских участниц появилась на люду.

Она исполнила четверной флип в начале проката, затем сделала каскад тройной флип + тройной тулуп, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, каскад тройной флип + тройной сальхов через ойлер. В финале она удачно прыгнула тройной лутц.

Также отмечается, что Щербакова отдельно чисто сделала четверной лутц.

Напомним, короткая программа у девушек стартует в четверг, 13 января.