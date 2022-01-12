В Таллине (Эстония) стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня, 12 января, выступают мужчины-одиночники с короткими программами.

Российский фигурист Андрей Мозалев исполнил каскад из четверного и тройного тулупов в начале программы, затем чисто сделал четверной сальхов. Во второй части проката российский фигурист сделал тройной аксель.

Судьи оценили выступление Мозалева в 99,76 балла. Российский фигурист занял промежуточное первое место, обойдя Марка Кондратюка и Евгения Семененко.

Андрей Мозалев – бронзовый призер прошедшего в декабре 2021 года чемпионата России и чемпион мира среди юниоров.

Фигуристы выступят с произвольными программами 14 января. Начало – в 19:00 по московскому времени.

С 4 по 20 февраля пройдут зимние Олимпийские игры в Пекине. Лучшие фигуристы примут участие в соревнованиях.