В Таллине (Эстония) стартовал предолимпийский чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня, 12 января, на турнире выступили мужчины с короткими программами. Россияне заняли первые три места по итогам проката.

Андрей Мозалев без ошибок исполнил программу с четверными тулупом и сальховом. Он получил 99,76 балла за прокат и занял первое место.

Марк Кондратюк исполнил четверной тулуп в начале программы, а затем прыгнул четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом. Судьи оценили его выступление в 99,06 балла. Марк стал вторым.

Евгений Семененко сделал четверные тулуп и сальхов и заработал 99,04 балла, заняв третье место.

Всего на турнире выступают 34 фигуриста.

Спортсмены выступят с произвольными программами 14 января. Начало – в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований доступна на сайте Первого канала.