Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась впечатлениями после финиша в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Спортсменка стала 20-й, допустив два промаха.

Лучшей из россиянок была Светлана Миронова. Она показала восьмое время. Победительницей стала шведка Эльвира Эберг.

«Не сказать, что я сильно огорчена результатом. Гонка была быстрой по движениям — здесь нельзя раскатывать, частота бешеная, и просто до последних метров ты убегаешь как зайчик от волка», – заявила Резцова в эфире Матч ТВ.

Биатлонистка отметила, что на дистанции было сильное напряжение от начала до конца.

На этапе в Рупольдинге также пройдет классическая женская эстафета и гонка преследования. Соревнования в Германии завершатся 16 января.